SATSO'dan sürdürülebilirlik için akaryakıt bayilerinin kar payının yükseltilmesi talebi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 20. Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Bakım, akaryakıt bayilerinin kar payının en az yüzde 12 olması ve her yıl enflasyon oranında artmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirtti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektörünün sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakım, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2005'te alınan kararla maktu kar marjına geçilmesi sonucu işletmelerin kar payının yüzde 60'a düştüğünü ifade etti.

Kovid-19 salgının ardından oluşan ekonomik tablo nedeniyle maktu kar marjı uygulamasıyla istasyonların kar payının yüzde 12,1'den bugün yüzde 4,19 seviyelerine kadar düştüğünü anlatan Bakım, buna karşın maliyetlerdeki artışın sürdüğünü vurguladı.

Bakım, elektriğe gelen zamlar ve personel maliyetlerindeki yüksek artışa işaret ederek, şunları kaydetti:

"Karlar erirken, maliyetlerin katlanarak arttığı bu ekonomik tablodan da anlaşılacağı üzere bayilerimizin kar payının en az yüzde 12 olması ve her yıl enflasyon oranında artması, sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından önem arz ediyor. Ülkemizde akaryakıt bayilerinin ortalama satışları günlük 3 bin litre civarında ancak bu büyük pazara hizmet eden kuruluşların ticari karlılıkları çok düşük. İstasyonlarımızın kapanma tehlikesiyle karşılaşmadan faaliyetlerini sağlıklı yürütmesi için uygulamanın değişmesi, maktu yerine nispi kar marjı belirlenmesi gerekiyor."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.