Sakarya'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişi hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alaağaç Mahallesi'nde 72 yaşındaki Hüseyin Fener'in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapan ekipler, Fener'in cansız bedenine ulaştı.

Fener'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.





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