Sakarya'da kurulacak Darıçayırı Barajı bölgenin su ve elektrik ihtiyacını karşılayacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle kente kazandırılacak Darıçayırı Barajı'nda çalışmalar başladı.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projeyle ilgili bilgi verdi.

Projenin kuzey ilçelerinin ve bölgedeki tüm sanayi tesislerinin içme suyunu sağlayarak Sakarya'daki doğal kaynakları koruyacağını aktaran Yüce, projenin göl rezervuar alanı, isale güzergahları, terfi merkezleri, içme suyu depoları, içme suyu arıtma tesisi, hidroelektrik santrali, 70 metre yükseklikteki baraj gövdesi ve yardımcı yapılardan oluşacağını anlattı.

Yüce, baraj sayesinde saniyede 1200 litre su alacaklarını, İçmesuyu Arıtma Tesisi ve yılda 6 milyon kWh (kilovat saat) enerji üretecek hidroelektrik enerji santrali de kuracaklarını belirterek, "Karasu, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca'da toplam 62 kilometre uzunluğundaki isale hatları sayesinde yerleşimler ile tüm sanayi yatırımlarının içme ve kullanma suyunu karşılayacağız. İçindeki tüm yapılarla projenin toplam maliyeti 3 milyar liradır." ifadelerini kullandı.

Kendisini proje sayesinde bölgedeki sel ve su taşkınlarını önlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Yüce, şöyle devam etti:

"Toplam maliyetini 4 yılda amorti edecek bu büyük yatırımla hemşehrilerimize ve sanayi tesislerine sürdürülebilir, kesintisiz ve kaliteli içme suyu ve kullanma suyu temin etmenin yanı sıra amortisman süresi sonrasında Büyükşehire yıllık 750 milyon lira gelir sağlanacaktır. Darıçayırı Barajı sayesinde Sakarya'mızın hidroelektirik enerjisini, suları belirli bölgede toplayarak taşkınların önlenmesini, sanayi için gerekli suyun düzenli teminini, şehrin su ihtiyacını, tarım faaliyetleri ve sulama ihtiyacını karşılayacağız."

- "Rakiplerimizden bir adım daha önde olmak istiyorsak bu tür yatırımlara açık olmalıyız"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da projenin öneminden bahsetti.

Yapılan işin Türkiye'de bir "ilk" olduğunu söyleyen Altuğ, "Hem sermaye hem de kamu bir araya gelerek belediyeler anlamında böyle bir yatırıma imza atacaklar. Şehrimiz üreten bir şehir. Hem zirai anlamda hem de sınai anlamda Anadolu'daki rakiplerimizden bir adım daha önde olmak istiyorsak bu tür yatırımlara açık olmalıyız. Darıçayırı Barajı, bölgede kurulacak ve halihazırda devam eden organize sanayi bölgelerinin su ve enerji ihtiyacını karşılayacak bir yatırım." ifadesini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcılar, konuşmaların ardından proje alanına canlı bağlantıyla çalışmaları başlatan butona bastı.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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