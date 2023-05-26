Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Ferizli ve Söğütlü ilçelerini ziyaret etti

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Söğütlü Belediyesini ziyaret eden Yüce, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'den çalışmalar hakkında bilgi aldı, muhtarların taleplerini dinledi.

Özten, Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki çalışmalarından dolayı Yüce'ye teşekkür ederek, "Tarım üreticilerimize belediyemiz adına almış olduğumuz ilaçlama dronla destek vereceğiz." dedi.

Yüce de Söğütlü Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve talep edilenleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, ilçede asfalt çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Daha sonra Ferizli ilçesine geçen Yüce, Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı, talepleri dinledi.

Muhtarların isteklerini her zaman dikkate aldıklarını dile getiren Yüce, belediyenin ilçedeki asfalt ve diğer çalışmaların süreceğini anlattı.

Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Onay da ziyaretlerinden dolayı Yüce'ye teşekkür etti.

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