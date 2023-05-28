Sakarya'da asırlık çınarlar oy kullanmak için sandığa gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ilerlemiş yaşlarına rağmen sandıklara gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullandı.

Soğucak Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Halim Tuna ile 87 yaşındaki eşi Fadime Tuna, oy kullanmak için kayıtlı olduğu mahalle muhtarlığına geldi.

Oy kullanma işlemlerini tamamlayan Tuna çifti, zarfa koyduğu oy pusulasını sandığa attı.

Halim Tuna, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Allah sağlık verdiği sürece yapılan tüm genel ve yerel seçimlerde oylarımıza eşim Fadime ile kullandık. Bugün de yine ülkemizin kaderini değiştirecek seçimler için oylarımızı hayırlısı ile kullandık." dedi.

Bu arada Söğütlü Gündoğan İlkokulu'nda oy kullanan bir kadın, sandık görevlisine getirdiği gülü hediye ederek kolaylıklar diledi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.