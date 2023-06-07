Karapürçek'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

"Yeşili Sev, Hayat Boyu Spor" sloganlarıyla Uludere'den başlayıp Bıçkı mevkisine yürüyen doğaseverler bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

Yürüyüşe, Karapürçek Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman Şıktaş, Akyazı Cumhuriyet Savcısı Kaan Şıktaş, İlçe Emniyet Amiri Ali İhsan Bakırcı, İlçe Jandarma Komutanı Emre Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Doğramacı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Cevahir ve vatandaşlar katıldı.

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