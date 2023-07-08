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        Sakarya'da sağanak etkili oldu

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 11:38
        Sakarya'da sağanak etkili oldu

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve bahçeleri su bastı.

        İlçenin Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nden geçen dere, sabah başlayan sağanak nedeniyle taştı. Derenin etrafındaki yollar ve bazı evlerin bahçeleri ile tarım alanları su altında kaldı.

        Yağmurun azalmasıyla derenin debisi düşerken, bahçe ve yollardaki suyun büyük kısmı çekildi.

        Öte yandan, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde de bir tavuk çiftliğini su bastı.

        Büyükşehir, ilçe belediyeleri ile SASKİ ekipleri, kent genelinde olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

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