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        Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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        Giriş: 12.07.2023 - 12:41
        Sakarya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Yüksel Mahallesi mezarlık mevkisinde gece geç saatlerde B.K ve E.K. ile B.T. ve Y.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda tabancayla ateş edilmesi sonucu B.K. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan B.T. ve Y.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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