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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:01
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

        SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda esrar ve kenevir ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde ikamet eden F.K'nın esrar elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

        Narkotik köpek eşliğinde zanlıya ait ev ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda, bahçede dikili vaziyette 12 kök kenevir, odunlukta 345 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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