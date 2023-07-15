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        Sakarya'da pikabın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:43
        Sakarya'da pikabın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı 75 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Erenler ilçesi Sakarya Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Şerafet Yıldız'a (75) H.V. idaresindeki 34 BD 8132 plakalı pikap çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yıldız'ın cenazesi, ikindi vakti Adapazarı Tepekum Mahallesi Bahçeli Camisi'nde kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedilecek.

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