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        Erenler'den kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:29
        Erenler'den kısa kısa

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Küpçüler ve Yeni mahallelerinde altyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede incelemelerde bulunan Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini bildirdi.

        Şengül, 1. etap çalışmaları kapsamında Küpçüler Mahallesi'nde Küpçüler Caddesi ile 13 sokağı, Yeni Mahalle'de ise 19 sokağı alt ve üst yapısıyla yenilediklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

        "İki mahallemizde de şu ana kadar altyapı çalışmalarında ciddi mesafe kat edildi. 1. etabımızda toplamda 13 milyon lira değerinde 8 kilometre altyapı çalışması gerçekleşiyor. Akabinde bu cadde ve sokaklarımızı 15 bin ton asfaltla baştan sona yenileyeceğiz. Küpçüler ve Yeni mahallelerimizde inşallah bu çalışmaların tamamlanmasının ardından alt ve üst yapı atağımızı sürdüreceğiz. Etap etap ayarlamalarımızı, planlarımızı yaptık. Hayırlısıyla daha güzel Erenler'i kıymetli vatandaşlarımızla el ele inşa edeceğiz. Çalışmaların hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

        - Çaybaşıyeniköy ziyareti

        Başkan Şengül, beraberinde Başkan Yardımcısı Bekir Yıldız, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle Çaybaşıyeniköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla da bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesiyle mahallede çevre düzenlemeleri kapsamında çalışmalara kısa zamanda başlayacaklarını bildiren Şengül, "Çalışmalarımız kapsamında tretuvar alanını genişletecek ve yürüyüş yollarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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