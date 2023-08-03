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        Afet İşleri Dairesi Başkanı Turalıoğlu'ndan Söğütlü Belediye Başkanı Özten'e ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:07
        Afet İşleri Dairesi Başkanı Turalıoğlu'ndan Söğütlü Belediye Başkanı Özten'e ziyaret

        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığına atanan Muhammet Batur Turalıoğlu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

        Makamda gerçekleşen ziyarette, afet konularında yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

        Turalıoğlu, her zaman birlikte çalışacağı belediye başkanlarını ziyaret ettiğini belirterek, "Bölgelerindeki afet konularında fikir alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

        Yeni görevinde Turalıoğlu'na başarı dileyen Başkan Özten de "En kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacağım. Afet konularında başkanımızın fikirlerinden ve tecrübelerinden faydalanacağım." ifadesini kullandı.

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