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        Sakarya'da anne-oğul tartışmasında yoldan geçen bir kadın tüfekle yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:14
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        Sakarya'da anne-oğul tartışmasında yoldan geçen bir kadın tüfekle yaralandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde annesiyle tartışan kişinin tüfekle ateş etmesi sonucu yoldan geçen bir kadın yaralandı.

        Küpçüler Mahallesi'nde T.D, yaşadığı evinin önüne geldiği annesi Y.E. ile tartışmaya başladı.

        Tartışma sonucu T.D'nin ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalar, bölgeden geçen bir kadına isabet etti.

        Ayağından yaralanan T.T, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli T.D'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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