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        Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle 9 gündür denize girilemiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:03
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        Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle 9 gündür denize girilemiyor
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine 9 gündür izin verilmiyor.

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

        Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

        Kentte olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Ağustos'tan itibaren denize girilmesine müsaade edilmiyor.

        - Kandıra'da da bazı bölgelerde denize girilemiyor

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bazı bölgelerde denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle bugün Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

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