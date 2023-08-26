Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Duran Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, Karadeniz'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Vali Karadeniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlığın kentteki çalışmalarının da ele alındığı ziyaretin ardından Duran, misafirperverlikleri için Karadeniz'e teşekkür etti.

Ayrıca İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut'u da makamında kabul ederek teşkilatın çalışmalarına dair bilgi alan Vali Karadeniz, İl Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Yardımcılığına atanan Albay Aydın Kutlu ile makamında bir araya geldi.

Vali Karadeniz, kentte faaliyet gösteren iş dünyası, spor, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle makamında görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Milletvekili Kaya Söğütlü ilçesini ziyaret etti

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Söğütlü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Söğütlü Gündoğan İlkokulu inşaatını ziyaret eden Kaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de ilçede eğitim birimlerine gerekli olan desteği verdiklerini kaydetti.

AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt da Kaya ve diğer milletvekillerine ilçeye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.