Sakaryaspor-Ümraniyespor maçının ardından

SAKARYA (AA) - Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Sakaryaspor olarak çok iyi bir takımımız, ekibimiz ve gidecek çok yolumuz var. Bu takımın uzayan mesafede çok çok daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Taşkın, takıma geldiğinden beri en fazla pozisyon buldukları maçlardan biri olduğunu belirterek, "İlk 10 dakikaya baktığımız zaman 4-0 olabilirdi. Oyuna çok iştahlı başladık, çok domine ettik, sağdan, soldan, merkezden geldik maalesef bir türlü gol olmadı. Gol atamadığınız zaman maalesef rakip 1 sefer geldi kalemize ve o da gol oldu. 'Futbolun adaleti yok' diyorlar, bunu bugün yaşadık." diye konuştu.

İkinci devrede de baskılı oynadıklarını aktaran Taşkın, "İkinci penaltıda maalesef olmaması gereken bir şey oldu, bizim inisiyatifimiz dışında gelişen bazı şeyler oluyor maalesef. Penaltıcımız Kasongo fakat oyuncu içeride inisiyatif kullanıp kendisi atmak istemiş ve ona müsaade etmişler, Dino da bizim için önemli oyuncu ve bize kazandıracağı çok puanlar var. Sakaryaspor olarak çok iyi bir takımımız, ekibimiz ve gidecek çok yolumuz var. Bu takımın uzayan mesafede çok çok daha iyi olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

- Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er de sözlerine rakibini tebrik ederek başladı.

Özellikle ilk yarıda savunma hattında yanlış oynadıklarını, Sakaryaspor'a birçok pozisyon verdiklerini belirten Er, "İlk yarının son dakikalarında gol atarak galip girdik, bu bizim için çok büyük bir şanstı. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik, 20-25 dakikalık bölümde çok iyi oynadık, orada da biz farkı arttırabilirdik, ceza sahasında tercih hataları yaptık." diye konuştu.

Er, uzatmalarda tekrar etkili olduklarını, pozisyonlar bulduklarını dile getirerek, "Bizim için 1 puan böylesi zor bir deplasmanda iyi diye düşünüyorum çünkü özellikle son iki haftada oynadığımız Sakarya ve Göztepe, geçen sezon play-off oynamış, aynı hoca ve aynı oyuncu grubuyla devam ediyor ve iyi takımlarına takviyeler yaptılar." dedi.

Takımdan 18 oyuncu ayrıldığını, 14 futbolcunun transfer edildiğini, uyum sürecinden sonra daha iyi oynayan bir takım olacaklarını aktaran Er, "5. haftadan sonra çok daha ritimli, baskılı oynayan bir takım haline geleceğiz ve birçok maç kazanacağız." diye konuştu.