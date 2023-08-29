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        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar misafirlerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:03 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:03
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        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar misafirlerini ağırlıyor
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'da bulunan Acarlar Longozu (subasar), beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, kuş çeşitliliğiyle yerli ve yabancı turistleri doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan 24 kilometrekarelik alana sahip longoz, 200'e yakın yerli ve göçmen kuşla çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor.

        Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan alanı ziyarete gelenler, ahşap yürüyüş yolu sayesinde doğal güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, kentin, dünyanın en güzel longozuna sahip olduğunu belirterek, "Sonbahar yaklaşıyor. Sonbaharda gerçekten doğa harikası bir görüntü sergiliyor, şu anda longozumuzda nilüferler açmış, seyretmeye doyamazsınız. O doğa güzellikleri görmenizi temenni ediyorum." diye konuştu.

        Tatil için ilçeye gelen sinema ve dizi oyuncusu Erol Karlı, ailece zaman buldukça longozu ziyaret ettiğini anlatarak, "Burayı ziyaret edip suyun üzerinde açan nilüferleri görmeye geliyoruz, fotoğraflarını çekiyoruz." dedi.

        İstanbul'dan gelen Çağatay Çelik, "Benim burada en çok dikkatimi çeken, nilüfer çiçekleri oldu. Sizi burada önce ahşap bir yol karşılıyor ve su kenarında ağaçların altında yürüyorsunuz." şeklinde konuştu.

        Iğdır'dan gelen doğa fotoğrafçısı Hasan Süs de Büyükşehir Belediyesinin güzel iş çıkardığına değinerek,"Çok güzel fotoğraflar çektim. Su üzerinde açan nilüferler vardı, onları bol bol çektim. Muhteşem, doğa harikası bir yer." ifadelerini kullandı.

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