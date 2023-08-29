Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 23 branşta 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü Yaz Spor Okulları için final programı düzenlendi.

Akyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaz Spor Okulları'nın kapanış Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda yüzme havuzunda eğitim alan öğrenciler gösteri gerçekleştirdi.

Programda konuşma gerçekleştiren Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, öğrencilere katılım belgelerini verdi.

- Büyükşehir bisiklet sporcusu üçüncü oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Burak Başer, 26-27 Ağustos'ta düzenlenen Kırşehir Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası'nda üçüncülük elde etti.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, genç ve yıldız kategorilerinde 45 sporcunun katıldığı organizasyonda Başer, yaşadığı teknik arızaya rağmen ön sıralardaki yerini koruyarak üçüncü oldu.

- Büyükşehir trafik güvenliğini artırmak için çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi yaya önceliğine dikkat çekmek, trafik güvenliğini artırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Erenler ilçesi Şehit İlhan Aras Caddesi'nde Premark uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama ile yaya geçitlerine özel işaretlemeler ve uyarıcı semboller ekleniyor. Çalışmalarla yaya ve araç sürücülerinin daha dikkatli olmasını sağlayarak trafik güvenliğinin artması amaçlanıyor.

Toplu taşıma kullanıcılarının güvenli ve rahat şekilde yolculuk yapabilmeleri için Trafik Şube Müdürlüğü, Çeşme Meydanı'nda bulunan otobüs duraklarının çevresinde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Çizgi ve uyarı görsellerinin yenilenmesi ile durak kullanıcılarına daha iyi bir yolculuk deneyimi sunulması hedefleniyor.

- Adapazarı Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Adapazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve başkan yardımcılarının isimlerinin kullanılarak iş insanları ve esnaflardan yardım talebinde bulunulduğu belirtilerek, bu gibi durumlara kesinlikle itibar edilmemesi kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Mutlu Işıksu ve belediye başkan yardımcılarımızın isimlerinin kullanılarak çeşitli yerlerden ihtiyaç sahipleri için yardım talebinde bulunulduğu tarafımıza bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlara kesinlikle itibar etmemelerini ve konuyu İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemize bildirmelerini önemle rica ediyoruz."