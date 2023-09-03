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        Sakarya'da yıllık 10 bin ton kurutulmuş meyve ve sebze üretimi hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:36
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        Sakarya'da yıllık 10 bin ton kurutulmuş meyve ve sebze üretimi hedefleniyor
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        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yılda 10 bin ton kurutulmuş meyve ve sebze üretmeyi planlıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerel üreticiler için alternatif gelir kaynakları oluşturmaya devam edildiği belirtildi.

        Sakarya Ticaret Borsası içerisinde BELPAŞ marifetiyle hayata geçirilen Meyve Sebze Kurutma Tesisi'nin ilk ürünlerini verdiği aktarılan açıklamada, bu ürünlerin paketlenmiş halde satış noktalarında vatandaşlarla buluşacağı kaydedildi.

        Açıklamaya göre, tesiste yapılan ilk kurutma işlemine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu topraklarda yetiştirilen ürünleri işleyip, kurutup, katma değer sağladıklarını dile getirdi.

        "Üreticilerin talepleri doğrultusunda oluşturduğumuz bu tesiste senelik 10 bin ton meyve sebze kurutmayı hedefliyoruz. Hedefimiz Sakarya’nın bereketli topraklarında üretilen ürünleri Büyükşehir marifetiyle tüketicilerin sofralarına ulaştırmak." ifadelerini kullanan Yüce, 300 metrekare alana kurulu tesiste, günlük 3 bin 500 kilogram kapasiteli kurutma fırınında, üreticilerden tedarik edilen erik, üzüm, hurma, patlıcan, elma ve ayva gibi meyve sebzelere katma değer sağladıklarını aktardı.

        Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Pamukova Çilek Üretim Merkezi'nde üretilen domatesleri ve çilekleri de kuruttuklarını anlatan Yüce, şunları kaydetti:

        "Yakın tarihte Sera AŞ ile işbirliği yaparak aromatik bitki kurusu ve sebze unlarını ekleyip çeşitlerimizi çoğaltacağız. Meyvelerin çok olduğu hasat zamanlarında fiyatları da düşüyor. Biz bu anda devreye giriyor ve çiftçimizden kaliteli mahsulünü alıyoruz. Mal kabul, yıkama, seçme-ayıklama, dilimleme, kurutma fırını ve paketleme işlemlerini gerçekleştirip katma değer katarak ucuz şekilde satışa hazır hale getiriyoruz."

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