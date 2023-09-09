Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Giriş: 09.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:12
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Elverişsiz koşullar nedeniyle kaymakamlıklar bugün denize girilmesini yasakladı.
Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.