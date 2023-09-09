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        Sakarya'da denize girmek yasaklandı

        Sakarya'da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:12
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        Sakarya'da denize girmek yasaklandı
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Elverişsiz koşullar nedeniyle kaymakamlıklar bugün denize girilmesini yasakladı.

        Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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