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        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar yaz sezonunu tamamladı

        Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde yaz sezonu boyunca görev yapan cankurtaran ekipleri, sahillerde 377 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:15
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        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar yaz sezonunu tamamladı
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, 15 Haziran'da 45 kulede 72 cankurtaranla başladıkları görevi, bugün itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

        Boğulma olayı yaşamadıklarını aktaran Karaca, "Sezon başından beri 377 boğulma vakasına müdahale ettik." dedi.

        Karaca, sahilde sürekli denetim sağlandığını belirterek "Özverili çalışmalarından ötürü cankurtaran personelimize teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz, 3 ilçede sezon boyunca kulelerinde sorumluluk alanlarını bırakmadı. Böylece mesai saatimiz içinde can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

        Sakarya sahillerinde yaşanan 2 boğulma vakasının, ekiplerin görev süresi dışında yaşandığına dikkati çeken Karaca, "Ekipman ve donanım olarak Türkiye'de iyi konumdayız. Birçok ülkeye örnek olacak şekilde Avrupa standartlarındayız. Amacımız, Karadeniz'de Sakarya'nın sahillerini ileriki yıllarda da güvenli yapmak." ifadelerini kullandı.

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