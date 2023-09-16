Sakarya'da kolay kurulabilen katlanabilir "modüler afet evi" üretiliyor

MEHMET KARAKAŞ - Sakarya'da afetlerde geçici barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik kolay kurulabilen katlanabilir "modüler afet evi" üretiliyor.

Erenler ilçesindeki fabrikada çevreye duyarlı ve geri dönüştürülebilen malzemelerden üretilen 240 kilogram ağırlığa, 4,30 metre uzunluğa, 2,10 metre genişliğe ve yüksekliğe sahip yapılar, 9 metrekare iç alan sunuyor.

Afetlerde geçici barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik kolay kurulabilen katlanabilir özellikteki modüler evler, ABD, Hollanda, Almanya'nın yanı sıra Afrika ülkelerine de gönderiliyor.

- "Ürünümüz tüm hava şartlarına dayanıklı"

Fabrikanın ortağı Nazım Kanpolat, AA muhabirine, patenti kendilerine ait üretim yaptıklarını söyledi.

Afetlerde insanların barınma ihtiyacına yönelik kolay ve hızlı kurulabilen modüler ev ürettiklerini dile getiren Kanpolat, "Ürünümüz alüminyum ve polikarbonattan üretilmiştir. Eksi 40 ile artı 120 derecedeki tüm hava şartlarına ve dünyadaki iklimlere dayanıklı bir üründür. Yaklaşık 10 sene ömrü olan bir üründür, ürünümüze 10 yıl garanti veriyoruz." diye konuştu.

Kanpolat, ürünün en önemli özelliklerinden birinin de kolay taşınabilir olması olduğunu belirterek, bir tıra ortalama 60 ürünün sığabileceğini ve ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı ve kolay ulaştırılabileceğini kaydetti.

- "Çadırdan daha konforlu bir ortam sunuyor"

Ürünlerinin çadırdan daha konforlu bir ortam sağladığını anlatan Kanpolat, "Ürünümüz üstün özelliklere sahip; bir konteynerle ve çadırla kıyaslamak doğru değil. Bu ürünleri hızlı bir şekilde aileler de kendi başına kurabiliyor. Bu ürünümüzü Hollanda, Almanya, Amerika gibi ülkeler ile şimdi Afrika ülkeleri ve yeni deprem meydana gelen Fas'a yavaş yavaş ihraç etmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Kanpolat, ürünlerin afet ve acil toplanma alanları için de kullanıma uygun olduğuna işaret ederek, "Çadır fiyatları ortalama 1000-1200 dolar olup biz ise ürünümüzü 2500-3000 dolardan veriyoruz. Ürünümüzün içinde değişik aksesuarlar da bulunuyor. Bu ürünü açık havada da çok rahat depolayabilirsiniz. Yüzlerce defa açıp kapatabilirsiniz." diye konuştu.