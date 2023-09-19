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        Sakarya sahillerinde görevlerini tamamlayan cankurtaranlara teşekkür belgesi verildi

        Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde yaz sezonu boyunca görev yapan cankurtaran ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:04
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        Sakarya sahillerinde görevlerini tamamlayan cankurtaranlara teşekkür belgesi verildi
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        Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde yaz sezonu boyunca görev yapan cankurtaran ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce, Karadeniz sahillerinde 3 aylık yaz tatili süresince mesai harcayan Cankurtaran Hayat Timi ile Ormanpark'ta yemekte bir araya geldi.

        Tebrik ettiği cankurtaranlara teşekkür belgelerini veren Yüce, 3 aylık süreçte fedakarca çalışmayla ortaya çok başarılı iş koyulduğunu belirterek, bu sezon "sıfır can" kaybıyla Türkiye'de cankurtaran hizmeti veren sayılı belediyeler arasına girdiklerini vurguladı.

        Yüce, adeta "turizm cenneti" olan kuzey sahillerinde bir sezonun daha sonuna geldiklerini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

        "45 kulede toplamda 72 personel ile 3 ayda 377 kişi kurtardık. 6 jetski, atv, 4x4 araç, bir araç ve bot ile 3 ilçede 500'e yakın kayıp çocuğu ailesine kavuşturduk. Mesai saatleri içinde ölümlü vakamız olmaması, bizi Türkiye'de sayılı cankurtaran hizmeti veren belediyeler arasına yer almamızı sağlamıştır."

        Sahillerde vatandaşların can güvenliğini, huzurunu sağlamak için tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Yüce, cankurtaran hizmetinin bulunmadığı sahillerde denize girilmemesi için gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını kaydetti.

        Yüce, "Devriyelerle kaçak girişleri önledik. Bunların yanı sıra Karasu ve Kocaali sahillerimizde birçok noktada güvenli bölgeler oluşturduk. Huzuru sağlamak için gereken her şeyi yaptık ve Karadeniz'de önemli güven unsuru olduk. Turizm için bu çok önemlidir. Elhamdülillah 'sıfır kayıp'la sezonu bitirmeyi Rabbim bize nasip etti. Her bir mesai arkadaşımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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