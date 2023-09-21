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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:49
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18-20 Eylül tarihlerinde Kocaali, Adapazarı, Erenler, Akyazı ve Hendek ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 1 kilo 548 gram kubar esrar, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 60 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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