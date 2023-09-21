Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18-20 Eylül tarihlerinde Kocaali, Adapazarı, Erenler, Akyazı ve Hendek ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 1 kilo 548 gram kubar esrar, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 60 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.