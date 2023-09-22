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        Sakarya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:56
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        Sakarya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.

        V.İ. yönetimindeki 41 AOB 789 plakalı otomobil, Taraklı-Geyve yolu Kocaköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

        Yoldan geçenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı, Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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