Sakarya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.
V.İ. yönetimindeki 41 AOB 789 plakalı otomobil, Taraklı-Geyve yolu Kocaköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
Yoldan geçenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı, Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.