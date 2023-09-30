Sakarya'da iş kazasında 1 işçi öldü
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde fabrikada, havalandırma borusunun patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde fabrikada, havalandırma borusunun patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın havalandırma borusu patladı.
Olayda işçi M.A. (55) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
M.A’nın Kocaeli’de yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.