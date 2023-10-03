ATSO'dan Kaymakam Eşki'ye ziyaret
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetimi, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetimi, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Yönetim Kurulu üyeleri Sadi Ömercikoğlu, Haluk Atabek, Mehmet Öztürk, Aydın Sert, Ali Gezer ve Genel Sekreter Harun Bayrak, İlçe Kaymakamlığına atanan Eşki'ye yeni görevinde başarılar diledi.
Eşki de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayraktar, Başer ve yönetimine teşekkür etti.