Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 04.10.2023 - 00:44 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:48
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğünce 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.