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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 00:44 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:48
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğünce 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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