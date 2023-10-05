Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'nde yaklaşık 1200 metre uzunluğa sahip grup yolu, 3 bin ton asfaltla yeni yüzüne kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 16 ilçede asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yol bakım ve onarım çalışmaları, yeni arterlerin yanı sıra asfalt işlemlerini de titizlikle yürüten belediye, planlanan program dahilinde güzergahları yeni yüzüne kavuşturuyor.

Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle Arifiye Hacıköy Mahallesi'nde yaklaşık 1200 metre uzunluğa sahip grup yolu, 3 bin ton sıcak asfaltla yenilendi.

- Büyükşehir Basketbol, ilk hazırlık maçını kazandı

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, ilk hazırlık maçında Karamürsel Gençlik Kulübü'nü 74-61 yendi.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, yeni sezonun başlamasına kısa süre kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu yıl Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele verecek Sakarya temsilcisi, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Karamürsel Gençlik Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, ilk devreyi 34-33 önde tamamlayan Büyükşehir Basketbol, zorlu rakibini 74-61 mağlup ederek sezon öncesi moral depoladı.

Sakarya Büyükşehir, bu yıl 3-6 Kasım'da başlayacak yeni sezonun ilk haftasında Eskişehir Birey Kulübü ile karşı karşıya gelecek.