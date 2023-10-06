Sakarya'da düzenlenen kongrede ağız ve diş sağlığı ele alınıyor Sakarya'da ağız ve diş sağlığının ele alındığı 3. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 2. Ağız Mikrobiyotası Kongresi başladı.

Sakarya'da ağız ve diş sağlığının ele alındığı 3. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 2. Ağız Mikrobiyotası Kongresi başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda 3 gün sürecek kongrede, diş hekimliğinde gözlenen oral dental enfeksiyonlar ve bunlarda akılcı antibiyotik kullanımına katkı sağlanması, oral mikrobiyotanın önemi ve klinik hastalıklarla ilişkisinin ortaya konulması hedefleniyor.

Kongre başkanı ve SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş, AA muhabirine, dental oral enfeksiyonların diş hekimliği uygulamalarında en çok karşılaşılan temel sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Bu enfeksiyonlarla mücadelede zaman zaman başarısız sonuçların ortaya çıkabildiğini belirten Altındiş, "Ağız mikrobiyotası konusu da ağızdaki bakteriyel ekosistemin var olması, korunmasıyla ilgili temel bir bilgi. İlerleyen yaşlarda ağızdaki yararlı bakteri çeşitliliğimiz azalmaya başlıyor. Bu azalmalarla diş kayıplarına kadar giden olumsuzluklar ortaya çıkıyor." dedi.

Bilinçli ve gerektiği kadar antibiyotik kullanımının önemine değinen Altındiş, "Gereksiz, uygunsuz antibiyotik kullanıldığında birtakım bakteriler dirençli hale gelebiliyor. Bunlar da ölümcül, olumsuz sonuçları başlatabiliyor. Bu kongrenin ana mottolarından biri; dental enfeksiyonlarda akılcı antibiyotik kullanmak, ağız, diş sağlığıyla alakalı enfeksiyonların doğru tanısını yapmaya çalışmak ve sağlıklı antibiyotik kullanarak kalıcı tedavi sağlayabilmek." ifadesini kullandı.

Altındiş, tedavilerde başarısızlık oluştuğu takdirde bu enfeksiyonların sistemik rahatsızlıklara, kalp ve başka tür hastalıklara yol açabileceğini kaydetti.

Akıllı antibiyotik kullanımı için bu kongreyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Altındiş, "Kongremiz TÜBİTAK tarafından desteklenen bir kongre. Çok fazla öğrencimiz var burada. Bunların bir kısmı bu yaşlarda bu eğitimi alarak saygın bir diş kliniği uygulaması yapabilecekler diye düşünüyorum. Kongremizin diğer bir misyonu da teknik mesleki becerileri geliştirmek. Birtakım güncel diş hekimliği uygulamalarıyla bu konuda rol model meslektaşlarımızla da öğrenci ve katılımcılarımızı buluşturmak. Kongremiz 3 gün sürecek. Kurslarla ve sunumlarla devam edecek. 7 ülkeden farklı konuşmacılar da bizlerle beraber." diye konuştu.

Kongrede, diş hekimliği öğrencilerine yönelik düzenlenecek bildiri yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Etkinlik sonrası hazırlanacak kongre kitabı ile daha önce Prof. Dr. Mustafa Altındiş'in editörlüğünde oluşturulan "Diş Hekimliğinde Enfeksiyonlar ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı" kitabı katılımcılara ücretsiz dağıtılacak.