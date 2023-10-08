Hobi olarak başladığı balta sapı ve kılıfı üretimi gelir kapısı oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hobi olarak balta sapı ve kılıfı üretmeye başlayan sistem analisti Canip Bozkurt, sipariş üzerine hazırladığı el emeği ürünlerini müşterilerine ulaştırıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hobi olarak balta sapı ve kılıfı üretmeye başlayan sistem analisti Canip Bozkurt, sipariş üzerine hazırladığı el emeği ürünlerini müşterilerine ulaştırıyor.

Tekstil fabrikasında sistem analisti olarak çalışan 46 yaşındaki Bozkurt, kamplarda kullanmak için aldığı baltaların sapını beğenmeyince ürün tasarladı. Birçok denemeden sonra yaptığı balta sapı ve kılıfın beğenilmesiyle atölyesinde kişiye özel ürünler yapmaya başlayan Bozkurt, sipariş üzerine hazırladığı ürünleri Türkiye'nin dört bir tarafındaki müşterilerine gönderiyor.

Bozkurt, AA muhabirine, ahşabın üzerine talep edildiği takdirde el yazısıyla isim de yazdığını belirtti.

Ürünlerini sipariş üzerine tamamen el işçiliğiyle yaptığını anlatan Bozkurt, "Seri üretimi zaten her yerden alabiliyorsun ama bu size özel yapılmış ürün, fazlasıyla özen gösterilmesi gerektiği kanaatinde olduğum için saatlerimi harcıyorum, keyif alıyorum." dedi.