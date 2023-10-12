Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Avrupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası 2. tur mücadelesinde Runar Sandefjord ile karşılaşacağı maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sakarya temsilcisi, Avrupa'da ilk sınavına 15 Ekim Pazar günü Norveç'te Runar Sandefjord ile karşılaşacak.

Rövanş maçı öncesi avantajlı skor elde etmek isteyen Büyükşehir Belediyespor, maçın hazırlıklarına tam kadro devam ediyor. Rövanş maçı ise 22 Ekim Pazar günü saat 18.00'da Sakarya'da oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyun kurucusu Onur Ersin, her şeyden önce bir deplasman takımı gibi oynamaları gerektiğini kaydetti.

Hentbolda Norveç'in ekol ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Ersin, şöyle devam etti:

"Rakibimiz de bu ekolde, çabuklukta, hızda oynayabilecek ve oyun temposuna ulaşabilecek özel oyunculara sahip bir takım. Bulduğumuz her fırsatı gole çevirerek başarı elde etmek istiyoruz. Avrupa kupalarıyla ligimiz arasında tempo ve ritim farkı var. Avrupa'da savunma sertlikleri, savunma alışkanlıkları bizden daha yüksek. Çok daha hızlı oyun oynanıyor, hiçbir şekilde oyun temposu kaybolmuyor. Biz de bu tempoya ayak uydurup başarılı sonuçlar elde etmek istiyoruz."

Oyun kurucu Joel Huesmann ise tecrübeli bir takımla oynayacaklarını belirterek, Daha önce Hollanda'da yarı final oynamıştım. Avrupa'da maçlar daha zor ancak Türkiye Ligi ile arasında bariz farklar yok. Ligimizde de kaliteli takımlar mevcut ve organizasyon gayet güzel ilerliyor. Hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Farklı bir maç olacak. Hedefimiz avantajlı skor elde etmek." ifadelerini kullandı.