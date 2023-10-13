Üniversite öğrencileri için "Akyazı'ya Hoş Geldiniz" etkinliği yapıldı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı'ya Hoş Geldiniz" etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Akyazı Belediyesi tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) eğitim gören öğrenciler, Güzlek Mesire Alanı'nda misafir edildi.

Öğrencilerin ilçeyi tanıması ve alışması için gerçekleştirilen programda çeşitli etkinlikler hazırlandı.

Öğrencilerle voleybol oynayan Soykan, gençlerle bir arada olmanın kendilerine enerji ve motivasyon sağladığını söyledi.

Soykan, öğrencilerin ilçede mutlu ve huzurlu olmalarının kendileri için değerli olduğunu belirterek, bu sene ikincisi düzenlenen etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini kaydetti.

Akyazı'da öğrenci olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Soykan, "Akyazı'mız muhteşem güzelliklere sahip bir ilçe. Bu sene üniversiteye katılanlarla birlikte öğrenci sayımız 2 bine ulaştı. Bizler onların ilçemizde güzel günler geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Onlara ne kadar şanslı olduklarını hissettirmek istiyoruz. İnşallah eğitim hayatlarının sonunda her biri Akyazı'dan güzel anılar biriktirerek ayrılacaklar." şeklinde konuştu.

Soykan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Azize Alaylı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO öğretim görevlileri de katıldı.