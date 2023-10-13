Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde servis şoförü olduğu öğrenilen F.A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. falçatayla başından yaralandı.

F.A. ile kavgada yaralanan diğer kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.