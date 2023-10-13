Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde servis şoförü olduğu öğrenilen F.A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. falçatayla başından yaralandı.

        F.A. ile kavgada yaralanan diğer kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"

        Benzer Haberler

        Sakarya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaz...
        Sakarya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaz...
        Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü
        Kamyona kaçak kum yükleyen 3 şüpheliye suçüstü
        Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada mütalaa açıkland...
        Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada mütalaa açıkland...
        Üniversite öğrencileri için "Akyazı'ya Hoş Geldiniz" etkinliği yapıldı
        Üniversite öğrencileri için "Akyazı'ya Hoş Geldiniz" etkinliği yapıldı
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya ve çevre illerdeki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi
        Sakarya ve çevre illerdeki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi