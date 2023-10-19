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        Sakarya'da öğrenciler "Gazze" koreografisi oluşturdu

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Filistinlilere hazırladıkları kalp ve "Gazze" koreografisiyle destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:13
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        Sakarya'da öğrenciler "Gazze" koreografisi oluşturdu
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Filistinlilere hazırladıkları kalp ve "Gazze" koreografisiyle destek verdi.

        Pınarlıbacı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek amacıyla öğretmenlerinin desteğiyle koreografi ve video klip hazırladı.

        Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Filistin bayrağında yer alan renkteki kartonlarla "Gazze" yazıp kalp şekli oluşturdu.

        Video klipte ise öğretmen ve öğrencilerin, "Uçak geçince korkmasın çocuklar", Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur", "Savaşa hayır, ölüme hayır, kardeşlik olsun yarına dair", "Yurtta barış, dünyada barış" gibi mesajlarına yer verildi.

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