Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Recep U'nun kullandığı 81 BF 645 plakalı kamyonet ile İlker Akyol (28) idaresindeki 54 HT 016 plakalı otomobil, Taraklı-Göynük yolu Ekinciler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile babası İsmail (63), annesi Zeynep, kardeşi İlke Akyol ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlker Akyol ve babası İsmail Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail, Gazze'de kilise vurdu
        İsrail, Gazze'de kilise vurdu
        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Miras kavgası kanlı bitti!
        Miras kavgası kanlı bitti!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Akyazı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Akyazı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Sakarya'da öğrenciler "Gazze" koreografisi oluşturdu
        Sakarya'da öğrenciler "Gazze" koreografisi oluşturdu
        Sakarya'da öğrenciler farkındalık eğitimleriyle iklim değişikliğiyle mücade...
        Sakarya'da öğrenciler farkındalık eğitimleriyle iklim değişikliğiyle mücade...
        Sakarya'da peyzaj ve süs bitkileri sektöründeki gelişmeler panelde ele alın...
        Sakarya'da peyzaj ve süs bitkileri sektöründeki gelişmeler panelde ele alın...
        Söğütlü'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Söğütlü'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası