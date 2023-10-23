Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi 9075. Sokak'ta üç katlı binanın orta katında Ş.İ'nin kiracı olarak kaldığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

        SEDAŞ ekipleri, binanın elektriğini keserken polis de çevre güvenliğini sağladı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Otomobilden kilolarca bonzai ile uyuşturucu haplar çıktı; 5 gözaltı
        Otomobilden kilolarca bonzai ile uyuşturucu haplar çıktı; 5 gözaltı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Kocaali'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bisikletle şehir turu yapıld...
        Kocaali'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bisikletle şehir turu yapıld...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya'da belediye ürünleri alışveriş merkezindeki stantta tüketiciyle bul...
        Sakarya'da belediye ürünleri alışveriş merkezindeki stantta tüketiciyle bul...