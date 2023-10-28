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        Sakarya'da öğrenciler 100. yıl koreografisi oluşturdu

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılını oluşturdukları koreografiyle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:34
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        Sakarya'da öğrenciler 100. yıl koreografisi oluşturdu
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılını oluşturdukları koreografiyle kutladı.

        Pamukova Fatmahanım İlk ve Ortakulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında öğretmenlerinin desteğiyle koreografi ve video hazırladı.

        Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Türkiye haritası şeklinde dizilerek, ellerindeki kırmızı beyaz kartonlarla 100. yıl koreografisi oluşturdu.

        Türk bayrağı açan öğrenciler, hep birlikte 100. yıl için hazırlanan marşı söyledi.

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