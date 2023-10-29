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        Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Guliyev, Sakarya'da

        Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:27
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        Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Guliyev, Sakarya'da
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        Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Yüce, Sakarya'nın, Balkanların, Kafkasların, Güneydoğu'nun, Doğu'nun, İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in adeta mozaiği olduğunu anlattı.

        Sakarya'nın sanayi şehri olduğunu, ciddi sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını anlatan Yüce, ihracatta Türkiye'de 7'nci sırada bulunduklarını belirtti.

        Yüce, Sakarya'nın, bütün kültürlerin bir araya geldiği ve hep birlikte kardeşçe, sevgiyle yaşadığı yer olduğuna değinerek, "Aynı zamanda doğasıyla da öne çıkıyor Sakarya. Her mevsim güzel yaşanır. Çok zengin toprakları vardır. Bu topraklar sayesinde aynı zamanda Sakarya bir tarım şehridir. Tarımda Türkiye'de parmakla gösterilen şehirlerden biridir." dedi.

        Tarım, hayvancılık, spor ve turizm alanında yürüttükleri faaliyetlerden de bahseden Yüce, "İşbirliği yaparak Sakarya ve Azerbaycan arasındaki köprüleri kuralım, daha çok ilişkileri artıralım. Bir sloganımız var; 'Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz.' Burada her zaman başımızın tacısınız. Hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

        Guliyev de Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet, bir millet olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte yürüttükleri siyasete biz de azıcık da olsa katkı vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Yüce ve Guliyev arasında iyi niyet protokolü imzalandı, hediyeleşme yapıldı.

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