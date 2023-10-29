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        Sakarya'da UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası yapıldı

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Sakarya Bike Fest" kapsamında UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası yarışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:41 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:41
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        Sakarya'da UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası yapıldı
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        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Sakarya Bike Fest" kapsamında UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası yarışları yapıldı.

        Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "elit kadınlar" ve "elit erkekler" kategorilerinde yapılan yarışlarda, 10 ülkeden 30 sporcu kıyasıya mücadele etti.

        Türk sporcuların da yarıştığı müsabakada "elite erkekler" kategorisinde Romanyalı sporcu Ede-Karoly Molnar birinci, Fransız sporcu Titouan Perrin Ganier ikinci, Alman sporcu Nils-Obed Riecker de üçüncü oldu.

        "Elit kadınlar"da ise İtalyan Gaia Tormena yarışı ilk sırada tamamlarken, Alman sporcu Marion Fromberger ikinci, Hollandalı sporcu Annemoon Van Dienst ise üçüncü sıraya yerleşti.

        Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya tarafından verildi.

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