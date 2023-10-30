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        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

        Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:17
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        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi
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        Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında resepsiyon düzenlendi.

        Vali Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz'in ev sahipliğinde verilen resepsiyon, il protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

        Bir tesiste düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Karadeniz, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, davetlilerin bayramını kutladı.

        Karadeniz, daha sonra masaları dolaşarak katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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