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        Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:48 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:48
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        Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürütülen ekipler, Erenler ilçesinde otoban yakınlarına bir tırdan yabancı uyruklu kişilerin bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen tır ise Edirne'de ele geçirilirken, olayla ilgili 2'si yabancı uyruklu 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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