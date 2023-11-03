TSKB Genel Müdürü Bilgiç, Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yorumladı: ÖMER FARUK CEBECİ - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde fiyat istikrarındaki kararlılığın vurgulanmasını kıymetli bulduğunu belirterek, "Atılan adımlar da bunu destekleyici adımlar. Genel istikamet değişmiş değil ama çok ciddi sadeleşme gerçekleşti." dedi.

ÖMER FARUK CEBECİ - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde fiyat istikrarındaki kararlılığın vurgulanmasını kıymetli bulduğunu belirterek, "Atılan adımlar da bunu destekleyici adımlar. Genel istikamet değişmiş değil ama çok ciddi sadeleşme gerçekleşti." dedi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Anadolu Panelleri Sakarya" etkinliğine katılan Bilgiç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bilgiç, TCMB Para Politikası Kurulunun 26 Ekim'deki toplantısına ilişkin özeti yayımlandığını anımsatarak, sadeleşme yönündeki kararları ve politikaları son derece önemli bulduğunu ifade etti.

Geçen dönemin şartlarında birçok düzenleme yapıldığını, alınan yeni kararlarla bunların sadeleştirildiğini kaydeden Bilgiç, "Bunu sadeleştiren ama amacı ortadan kaldırmayan kararlar oldu. Buradaki amaç fiyat istikrarını sağlamak. Bu ülkede iş yapan, okuyan, çalışan, emekçi, hepimizi ilgilendiren konulardan biri fiyat istikrarı ya da enflasyonla mücadele diyelim. Bu yöndeki kararlılık vurgulandı. Bunu çok kıymetli buluyorum. Atılan adımlar da bunu destekleyici adımlar. Genel istikamet değişmiş değil ama çok ciddi sadeleşme gerçekleşti. Özellikle kredi ve aktarım mekanizmalarının çalışması için alınan kararların karşılığının piyasada etki kapasitesini artırmak için bu sadeleşme son derece çok önemliydi. Çok değerli buluyorum." şeklinde konuştu.

- "Bütün kesimlerin bu mücadeleye destek olması gerektiğini düşünüyorum"

Bilgiç, TCMB'nin, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 ve 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak güncellediğini dile getirerek, daha önce açıklanan hedeflerden çok sapma yaşanmadığını, hedeflerin piyasayla çelişmediğini bildirdi.

Önemli olanın, gidilen istikamet ve uygulanan politikaların doğruluğu olduğunu anlatan Bilgiç, uygulanan politikalar ve atılan adımların önemli ölçüde doğru olduğunu söyledi.

Bilgiç, TCMB Para Politikası Kurulunun kararlarında, finansmana erişim, seçici alanlarda kaynakların aktarılması, ihracatın finanse edilmesi, nitelikli yatırımların desteklenmesi konularının korunduğunu vurgulayarak, "Türkiye Sinai Kalkınma Bankası olarak bizi en çok ilgilendiren o, nitelikli yatırımların desteklenmesi konusunu çok önemli buluyoruz. Nitelikten kastımız, ülkenin cari açığını azaltan yatırımlardan bahsediyoruz. Katma değer yaratan, ülkemizi geleceğe taşıyan yatırımların mutlaka desteklenmesi gerekir. Alınan kararlar, bu tür yatırımları dışarıda bırakıyor. Onlara yönelik bir kısıtlama yok. Biz aktif olarak bu tür yatırımları finanse etmeye devam ediyoruz. Yeter ki o amaçlara uygun yatırımlar gerçekleştirilebilsin." ifadelerini kullandı.