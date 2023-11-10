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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Sakarya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli ve Bartın'da törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:19
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Sakarya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli ve Bartın'da törenle anıldı.

        Sakarya Valiliği binası önünde düzenlenen törende Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

        Kent meydanında da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, trafikte ilerleyen sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti.

        - Zonguldak

        Zonguldak Valiliği binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde yapılan saygı duruşuna araçlarından inen vatandaşlar da katıldı.

        Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan madenciler de Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te merasim düzenledi.

        Anma programı Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.

        - Bolu

        Bolu'da Anıtpark'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunuldu, sirenlerin çalmaya başlamasıyla saygı duruşuna geçildi.

        Sürücüler ile ev ve iş yerlerindeki vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak seremoniye eşlik etti.

        - Düzce

        Düzce'de Anıt Park Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törene, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende öğrenciler şiirler okudu.

        - Karabük

        Karabük Yenişehir'de düzenlenen törende, Vali Mustafa Yavuz ve Belediye Başkanı Rafet Vergili Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı program, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle sürdü.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kent meydanında Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, diğer kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.

        Yürüyüş Yolu'nda trafikte ilerleyen sürücüler araçlarından indi, yürüyüş yapanlar ve çevredeki esnaf da duruşa eşlik etti. Gebze ilçesindeki kent meydanında da tören yapıldı.

        - Bartın

        Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

        Kent merkezindeki kapalı pazar yerinde de sebze satışı yapan kadınlar ile vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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