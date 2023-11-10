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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:30
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 mağlup etti.

        Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 14-11 önde tamamladı.

        Sakarya temsilcisi, ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçtan 32-25 galip ayrıldı.

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