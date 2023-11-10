Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 mağlup etti.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 14-11 önde tamamladı.

Sakarya temsilcisi, ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçtan 32-25 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.