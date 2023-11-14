Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Sakarya'da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda seyreden Murat Ö. yönetimindeki 43 ACU 210 plakalı atık su yüklü vidanjör, Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde Abdurrahman K'nin kullandığı 06 CYU 201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan bu araç da Ali İ. idaresindeki 06 BOC 725 plakalı otomobile vurdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

06 CYU 201 plakalı otomobilde sıkışan Ümmü P, Nurdan K. ve Nursena K, bulundukları yerden itfaiye erlerince çıkarıldı.

Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi ile sürücü Abdurrahman K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, vidanjör sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.