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        Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Sakarya'da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:26 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:35
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        Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Sakarya'da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolunda seyreden Murat Ö. yönetimindeki 43 ACU 210 plakalı atık su yüklü vidanjör, Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde Abdurrahman K'nin kullandığı 06 CYU 201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan bu araç da Ali İ. idaresindeki 06 BOC 725 plakalı otomobile vurdu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        06 CYU 201 plakalı otomobilde sıkışan Ümmü P, Nurdan K. ve Nursena K, bulundukları yerden itfaiye erlerince çıkarıldı.

        Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi ile sürücü Abdurrahman K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma, vidanjör sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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