Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin adli işlem uygulanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda 10 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 77 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 75 gram bonzai, 41 sentetik uyuşturucu hap, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 1 muşta, toplam 101 tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Adli işlem uygulanan 10 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.