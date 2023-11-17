Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin adli işlem uygulanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:41 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin adli işlem uygulanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

        Çalışmalarda 10 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 77 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 75 gram bonzai, 41 sentetik uyuşturucu hap, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 1 muşta, toplam 101 tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Adli işlem uygulanan 10 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        SUBÜ'nün sağlık eğitimi bölümüne hizmet edecek ek hizmet binası açıldı
        SUBÜ'nün sağlık eğitimi bölümüne hizmet edecek ek hizmet binası açıldı
        KEFEK Başkanı Atabek İzlanda'da "Kadın Liderler Zirvesi"ne katıldı:
        KEFEK Başkanı Atabek İzlanda'da "Kadın Liderler Zirvesi"ne katıldı:
        Büyükşehir Belediyesinin 2024 bütçesi 9 milyar 300 milyon lira
        Büyükşehir Belediyesinin 2024 bütçesi 9 milyar 300 milyon lira
        Kaçakçılık operasyonunda 166 bin makaron ele geçirildi
        Kaçakçılık operasyonunda 166 bin makaron ele geçirildi
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı
        Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı