Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kocaali-Hendek yolu ulaşıma açıldı
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan iki ilçeyi birbirine bağlayan yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından Kocaali-Hendek yolu yeniden ulaşıma açıldı.
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