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        Ağaçları sonbahar renkleriyle süslü Çam Dağı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda sonbahar renkleri ve kışın güzelliği bir arada yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:30
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        Ağaçları sonbahar renkleriyle süslü Çam Dağı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı
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        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda sonbahar renkleri ve kışın güzelliği bir arada yaşanıyor.

        Sonbahardan kışa geçildiği son günlerde kestane, çam ve gürgenlerin yapraklarının sahip olduğu sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl renk tonları, karın beyazlığıyla ahenk oluşturuyor.

        Sonbahar ve kış renklerinin aynı anda görülebildiği ormanlar, doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

        Doğa ve fotoğraf tutkunu Şerif Sarı, AA muhabirine, Çam Dağı'nın çok özel bir bölge olduğunu ifade etti. Kar yağışının bölgede farklı gözlemlendiğine değinen Sarı, şu an doğasever insanlar için harika bir zaman dilimi yaşandığını söyledi.

        Sarı, genellikle kasım ayının son günlerinde sonbaharın farklı tonları görmek için fotoğraf çekmeye geldiğini anlatarak, "Kar yağışı ile sonbaharın tonlarını bir arada görmek çok özel bir an, bu anı görmeye tüm fotoğraf ve doğaseverleri davet ediyorum." dedi.

        Emrullah Uçar da genellikle ocakta görmeye alıştıkları kar yağışını bu yıl kasımda görmelerinin kendileri için sürpriz olduğunu dile getirerek, hem sonbaharı hem de kış mevsimini bir arada yaşamanın çok güzel duygu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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