Sakarya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi sakini Ahmet Kalıntaş'ın evine ait; içinde odun ve kömür bulunan ek yapıda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler eve sıçrarken haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren yangın söndürme çalışmalarına, iş makinesi de destek verdi.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken eklenti ise kullanılamaz hale geldi.