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        Sakarya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:25
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        Sakarya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

        Cumhuriyet Mahallesi sakini Ahmet Kalıntaş'ın evine ait; içinde odun ve kömür bulunan ek yapıda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler eve sıçrarken haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren yangın söndürme çalışmalarına, iş makinesi de destek verdi.

        Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken eklenti ise kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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